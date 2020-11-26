"آل دحيم" يحصل على الدكتوراه من جامعة سعود

حصل رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليم الأفلاج، فهد هذال آل دحيم، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود.

وكان عنوان الرسالة "واقع ممارسة طلاب الدراسات العليا بالجامعات السعودية لأساليب التعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات البحث العلمي".

"سبق" تبارك للدكتور "فهد"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.