نائب وزير الخارجية يستقبل وزيريْ خارجية الكويت والبحرين

حضرا للرياض للمشاركة في دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يُعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

كما استقبل "الخريجي"، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك الوزراء اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، في أعمال الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.