في يناير المقبل.. "الجوهرة" يحتضن السوبر الإيطالي

تستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتحديدا “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة السوبر الإيطالي التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان المُقرر إقامتها شهر يناير المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد وقع اتفاقية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين ، لتستضيف المملكة بموجبها السوبر الإيطالي لعام 2019.

وتتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية إلى مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الدوري، وميلان وصيف الكأس، كونها تجمع بين فريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس .