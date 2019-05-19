بعد كارثتين قتلتا 346 شخصاً.. "بوينج" تعترف بخلل في طائرات 737 ماكس

أجرت تصحيحات على برنامج جهاز محاكاة الطيران

أقرّت شركة "بوينج" الأمريكية للمرة الأولى أمس بوجود خلل مرتبط بطائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصاً، حسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم الأحد.

وأوضحت "بوينج" أنها أجرت تصحيحات على برنامج جهاز محاكاة الطيران، وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام؛ للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة.

وأضافت أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصاً تلك التي أدت إلى حادثة طائرة 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وأسفرت عن 157 قتيلاً.

وذكرت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسّن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة.

وأشارت إلى أنها تعمل حالياً بشكل وثيق مع الشركات المصنّعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات؛ للتأكد من عدم اضطراب تدريب الطيارين من جانب الزبائن الشركات.

ولم تحدد "بوينغ" التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين أم لا.

وسيؤدي اعتراف "بوينغ" إلى تشويه إضافي لصورة الشركة، التي تسببت منذ أسابيع في مأساة الطائرة الإثيوبية على غرار حادث طائرة "لايون إير" الإندونيسية، الذي وقع في أكتوبر الماضي ونجم عنها وفاة 189 شخصاً.

وتعد بوينغ 737 ماكس أحدث إصدار من طائرات 737، وهي الطائرة الأكثر مبيعاً على الإطلاق منذ ظهورها لأول مرة في عام 2017، حيث سلمت شركة "بوينغ" أكثر من 350 منها في عديد من الإصدارات التي اختلفت حسب الحجم.