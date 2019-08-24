تمدُّد الرباط يُبعد عبدالله عطيف خمسة أسابيع عن الملاعب

كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال عن تعرُّض لاعب الوسط عبدالله عطيف إلى تمدد في الرباط الجانبي للركبة؛ وبالتالي ستتراوح مدة غيابه عن الملاعب بين 4 و5 أسابيع.

وكان اللاعب قد خرج مصابا في مباراة فريقه أمام أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت 4-2 لمصلحة الهلال.

وفي سياق متصل، عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته، وشارك الثنائي نواف العابد وسالم الدوسري في التدريبات الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو، فيما واصل الثنائي محمد البريك وصالح الشهري برامجهما؛ إذ أدى "البريك" تدريبات بدنية، فيما أجرى "الشهري" مرانًا لياقيًّا.