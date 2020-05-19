"بلدية البلد" تغلق 43 محلاً وتصادر 12 طنًّا لحومًا وأسماكًا تالفة بهنداوية جدة

"الزهراني": تم رصد تجمُّع عمالة مخالفة قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا

أغلقت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء 43 محلاً مخالفًا بحي الهنداوية جنوب المحافظة للحفاظ على الأمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومحاربة جائحة كورونا، والتشديد على الالتزام بوسائل الوقاية الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الرقابة التجارية، بدعم أمني من إدارة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية والبحث الجنائي وإدارة مرور جدة.

وفي هذا الصدد أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن حملة الدهم تمت على محال شعبية وتجمعات بحي الهنداوية، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة وإتلاف700 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

وأضاف "الزهراني": تم ضبط عمالة مخالفة، وباعة جائلين، ومصادرة طنَّين من الفواكه والخضراوات، وتكسير 11 عربة و9 بسطات، وإغلاق جميع المحال المخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية؛ وذلك لمنع عملية التكدس والازدحام. مشيرًا إلى أنه جارٍ متابعة المواقع بشكل يومي.