"العقلا": اليوم الوطني يُذكّرنا بنعمة توحيد البلاد ولمّ شتات المناطق

أكد أن المؤسس دمج فئات المجتمع ومكّن العباد من خيرات البلاد

قدّم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "العقلا" في كلمة له: تأتي ذكرى هذا اليوم العظيم الـ91 للمملكة العربية السعودية لتذكرنا بفضل الله على هذه البلاد، ثم بفضل المؤسس جلاله الملك عبدالعزيز الذي وحّد البلاد ولمّ شتات المناطق ودمج فئات المجتمع تحت راية واحدة، ومكّن العباد من خيرات أرضها، وآمن وأًمن الحاج والمعتمر وهيّ السبّل وأقام التعليم والصحة والرخاء الاجتماعي وحارب الجهل والفقر والمرض".

وأضاف في ختام كلمته: كتب الله للمؤسس ورجاله الأوفياء عظيم الأجر، وأعّز مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفق ونصر سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورجال حكومته، وأدام على شعب المملكة العربية السعودية العًزة والنصًر والأمان.