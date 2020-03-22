تفاعل كبير مع المبادرة.. 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي بصوت واحد #كلنا_مسؤول

خطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية

تفاعل كبير حظيت به مبادرة # كلنا مسؤول من الوزراء والحسابات الحكومية، حيث غرد بها 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي نشروا التغريدة بالتزامن، كما كان هاشتاق #كلنامسؤول الأكثر تفاعلاً في "تويتر" عبر 439K تغريدة.



وحظيت المبادرة التي أطلقت أمس ويقودها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتفاعل كبير في حسابات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيد على أهمية مسؤولية كل مواطن ومقيم في المملكة‬ بالالتزام بالبقاء في منزله وعدم الخروج إلا للضرورة؛ لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن.



وجاءت المبادرة كخطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية لأفراد المجتمع، حيث أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام مبادرة الهوية البصرية للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" المستجد، تحت شعار "كلنا مسؤول‬".



وتأتي المبادرة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة "كورونا"، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية؛ حيث أصدرت الدليل الإرشادي لكيفية استخدام الهوية البصرية للحملة الإعلامية للتوعية بموضوع فيروس "كورونا".



ويتضمن الدليل تصميم شعار الحملة "كلنا مسؤول"، الذي أعدته غرفة العمليات الإعلامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والمنبثقة من لجنة التنسيق الإعلامي.



ويوضح الدليل كيفية الاستخدام الصحيح للهوية، وقياسات أبعادها، وتكوينها اللوني، ونوع الحرف المستخدم، ودرجة كثافته.