في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. "الداخلية" تستعرض التحديثات الأمنية وإحصائيات المخالفات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 5 صفر 1443، الموافق 12 سبتمبر 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



وبدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".