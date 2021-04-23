بالأسماء.. "التعليم" تجدد تكليف 178 معلمًا موفدًا لمدة عام

المباشرة بداية العام الدراسي المقبل

أصدر نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتجديد إيفاد (178) معلمًا موفدًا للعام الدراسي 1442/1443هـ، لمدة عام دراسي.



ووجّهت "الوزارة" قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي المقبل 1442/1443هـ حسب جهة الإيفاد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بالوزارة بتاريخ المباشرة وأسماء المرافقين للموفد من عائلته.