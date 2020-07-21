وفاة والد عبد المجيد الهليل

توفي أمس الاثنين، والد الزميل عبد المجيد بن فهد الهليل، أحد منسوبي كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.



صُلّي على الفقيد عقب صلاة العصر، قبل أن يدفن في مقبرة الشمال بالرياض، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



ولتعزية نجله "عبد المجيد"، عبر الهاتف: 0505190309.