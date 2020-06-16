في الخرمة.. أمانة مواطنة تعيد مبلغًا ماليًّا كبيرًا لمقيم مصري

سلمت "المحفظة" لأخيها والذي تواصل معه لاستلامها بكامل محتوياتها

أعادت مواطنة تدعى "أم ياسر" محفظة مقيم مصري بعد العثور عليها في مخطط الدغمية بمحافظة الخرمة.



بدأت القصة عندما كانت المواطنة في طريقها لزيارة والدتها بمخطط الدغمية بالمحافظة مشيًا، وفي الأثناء وجدت محفظة بداخلها مبلغ مالي كبير وإقامة عامل من الجنسية المصرية.



وعلى الفور سلمت المواطنة المحفظة لأخيها الذي وجد بداخلها رقم هاتف صاحب عمل الوافد المصري ليقوم بالاتصال به، وإرسال صاحب المحفظة لاستلامها بكامل محتوياتها من المبلغ المالي الكبير.