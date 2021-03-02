"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

في حالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 01:20 PM

في حالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

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