"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

في حالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.