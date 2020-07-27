"مدني أبها" ينتشل جثة مفقودة في سيل وادي عبلا بـ"مربه"

المتحدث الإعلامي يجدد تحذيراته من عبور الأودية أثناء جريان السيول

انتشلت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها، اليوم، جثة امرأة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء اجتراف السيل لمركبة بوادي عبلا بمركز مربه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا، والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، اتضح فيما بعد أنهم من جنسية عربية، وتسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم، ونظرًا لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليل أمس.

وفي تمام الساعة (٠٥:٥٤) من فجر اليوم الاثنين، عاودت فرق الدفاع المدني بأبها بمشاركة عددٍ من فرق متطوعي الدفاع المدني (غوث، ساعد، نجوم التطوع، نشامى، المهمات، دعم) عمليات البحث والتمشيط في وادي عبلا، بدءًا من نقطة الاجتراف وتفتيش كل المواقع المحتملة مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني، والبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي، والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة من الآليات.

وتم العثور على جثة المفقودة -رحمها الله- في تمام الساعة (١٨:٥٨) من مساء اليوم، على مسافة تقدر بنحو ١٣ كيلو من موقع الاجتراف من قِبل مجموعة من فريق "نجوم التطوع"، وتم انتشال الجثة من قِبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لذوي المتوفين والرحمة والمغفرة لهم، مجددًا التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني، متمنيًا السلامة للجميع.