الاتحاد يكسب جدة في ثاني مبارياته الودية.. و" البدري" يقترب من الرحيل

بهدفي البيشي والأرجنتيني ليوناردو خيل

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. اليوم الأربعاء. ثاني تجاربه الودية على فريق جدة بهدفين دون رد وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.

سجل هدفي الاتحاد كلٌ من عبد العزيز البيشي الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 25، والأرجنتيني ليناردو خيل في الدقيقة 89.



وأشرك البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأصفر، عدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة الماضية، بهدف الوقوف على مستوياتهم، وجاهزيتهم، حيث حرص على تطبيق النهج الذي سيتبعه في المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراة ودية ثالثة ضد نظيره ضمك السبت 10 أكتوبر، ويختتم الفريق مبارياته الودية أمام الأخدود يوم 15 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أقترب الدولي التونسي أنيس البدري من الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية.

حيث ظهر حساب البدري على "إنستغرام" مؤخراً، دون الإشارة لأي علاقة له بنادي الاتحاد، فقد حذف صفته كلاعب للفريق السعودي.

وكان المدرب فابيو كاريلي قد أخرج البدري من حساباته، ووضعه على رأس قائمة المحترفين الأجانب الراحلين عن الفريق.

وربطت تقارير صحفية لاعب الترجي السابق، بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك المصريين.