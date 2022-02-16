151 مخالفة للمتهاونين في تطبيق إجراءات كورونا بالأحساء

الفرق الرقابية الميدانية نفّذت 797 زيارة على المؤسسات الصحية

أصدرت صحة الأحساء 151 مخالفة ضد المنشآت الصحية المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن الفرق الرقابية الميدانية قامت بتنفيذ 797 زيارة على المؤسسات الصحية شملت 102 زيارة للمستشفيات و309 زيارات للمجمعات الطبية و386 زيارة للصيدليات، كثّفت من خلالها التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا) المستجد استمراراً لجهودها الوقائية وذلك خلال الشهر الماضي.

وبيّنت أن الجولات الميدانية الرقابية شملت مستشفيات الوزارة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.