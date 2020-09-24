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تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.