بخمس لغات.. وكالة الترجمة بشؤون الحرمين تطلق مبادرة "منبر المسجد الحرام"

تبث مباشرة الخطب والدروس خلال شهر رمضان وفق أرقى المعايير

أطلقت وكالة الترجمة والشؤون التقنية ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة؛ مبادرة "منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" لترجمة خطبة الجمعة ودروس المسجد الحرام بخمس لغات؛ وهي: (الإنجليزية، الأردية، الفرنسية، الملايو، الفارسية)؛ حرصًا على إيصال رسائل الحرمين الشريفين بشتى اللغات للعالم أجمع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي، أنه تبث مباشرة خطب ودروس المسجد الحرام وفق أرقى المعايير للبث الإلكتروني المباشر، وفقًا للتدابير الاحترازية المتبعة، لكي يتسنّى للمستفيدين الاستماع لخطب ودروس الحرمين الشريفين عن بعد بكل يسر وسهولة.