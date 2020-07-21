مطالب غريبة لمختطف الرهائن في أوكرانيا.. هدّد بتفجير قنبلة عن بُعد

يحتجز نحو 20 راكباً في حافلة بمدينة لوتسك والشرطة تسعى للاحتواء

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح الذي قام باختطاف حافلة في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، هدّد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بُعد.

ووفق وكالة "سبوتنيك"، قالت النيابة العامة في بيان على "تلغرام": الرجل قال إن الحافلة ملغومة، وإن بحوزته سلاحاً آلياً وعدداً من المتفجرات. إضافة إلى ذلك، فقد قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بُعد.

من ناحية أخرى، أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أُطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، فيما لم تصدر أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

وحسب تقارير، فإن الرجل يريد أن يقول لكبار المسؤولين، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف، والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، عبر تسجيل فيديو إنهم "إرهابيون يحميهم القانون".

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "ماكسيم بلوخوي (السيئ)" ويزعم أنه مؤلف كتاب "فلسفة المجرم"، مطلبًا خاصًا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحاً يقول "على الجميع مشاهدة فيلم "أبناء الأرض" الصادر عام 2005"، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.

جدير بالذكر أن مجهولاً كان قد اختطف حافلة واحتجز نحو 20 راكباً كرهائن في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، وتسعى الشرطة لاحتواء الحادث.

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قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة ولم تعرف مطالبه

رجل يحتجز 20 رهينة في حافلة بغرب أوكرانيا

استولى رجل على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصاً كانوا على متنها كرهائن، في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة، فيما لم تعرف بعد مطالبه.

ووفق "سكاي نيوز" تظهر لقطات فيديو الحافلة متوقفة في جزءٍ من أحد شوارع لوتسك، فيما تقترب سيارات شرطة من موقع الحدث ويتابع بعض المارة الموقف من بعيد.