"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجبل الأسود

تضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الجبل الأسود الدكتور سردجان دارمانوفيتش.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.