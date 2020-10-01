"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجبل الأسود

تضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الجبل الأسود الدكتور سردجان دارمانوفيتش.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 05:28 PM

تضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجبل الأسود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الجبل الأسود الدكتور سردجان دارمانوفيتش.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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