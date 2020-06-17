جامعة الشمالية توصل وثائق التخرج لـ3000 خريج وخريجة

عبر عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع البريد السعودي

بدأت جامعة الحدود الشمالية، اليوم، في التعاون مع البريد السعودي، ضمن مبادرة "وثيقتي إلى منزلي" بتوصيل وثائق الخريجين إلى منازلهم؛ استكمالًا لاتفاقية التعاون التي وقّعتها الجامعة -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- مع البريد السعودي.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة التي تخدم ما يقرب ثلاثة آلاف خريج وخريجة؛ تأتي ضمن حرصها على التقيد بتعليمات الدولة ممثلة في وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتسهيل على الطلبة الخريجين، وأولياء الأمور بعدم تكبد مشقة الحضور إلى الجامعة لاستلام وثائق التخرج.

يأتي ذلك في إطار المبادرات الإلكترونية التي قدّمتها وتقدّمها الجامعة؛ لافتة إلى أنها أطلقت خدمة تتيح للطلبة الحصول على وثيقة تخرج إلكترونية، وسجل أكاديمي إلكتروني عن طريق موقع الخدمات الذاتية للطلبة في موقع الجامعة الإلكتروني.