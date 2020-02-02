مكة.. "إكرام" و"الرقابة الغذائية" يبحثان سبل التعاون المشترك

بعد إلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

زار وفدٌ من جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، صباح اليوم، مقر إدارة الرقابة على المواد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، لبحث سبل التعاون البنّاء بين الطرفين وخدمة العمل الخيري.

شمل الوفد: مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، ومدير العلاقات العامة للجمعية عبدالله المطوع، ومدير الإعلام عبدالله عبدالقادر.

وكان في استقبال الوفد: مدير إدارة الرقابة على المواد الغذائية شادي محمد أمبون، ومساعد الإدارة فارس القثامي، ورئيس قسم الأسواق بشؤون البلديات زين العابدين حبيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة الرقابة على المواد الغذائية؛ لتعزيز وتطوير التنسيق بين الجانبين الهدف منه تقديم الطعام الفائض بطريقة صحية للمستفيدين وبشكل احترافي.

من جانب آخر، أعرب المدير العام للجمعية أحمد المطرفي، عن شكره وتقديره لجهود الرقابة الغذائية لتعاونهم وسعيهم الدؤوب على تطوير العمل الخيري بالعاصمة المقدسة وخدمة المستفيدين.

جاء ذلك بعد أن وجّه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتأتي تلك الزيارات ضمن لقاءات عدة عقدتها الجمعية وتصب في مصلحة العمل الخيري بعد توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الأمانة وجمعية إكرام لحفظ الطعام.