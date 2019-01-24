تعيين متحدث رسمي جديد باسم سفارة السعودية في واشنطن خلفًا لـ "باعشن"

لتعزيز العمل الإعلامي بالسفارة وجهودها نحو تعميق العلاقة بين البلدَيْن الصديقَيْن

أصدر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قرارًا بتعيين فهد ناظر متحدثًا رسميًّا باسم السفارة خلفًا لفاطمة باعشن.

وأشار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن تعيين المتحدث الرسمي فهد ناظر سوف يسهم في تعزيز العمل الإعلامي بالسفارة، وجهودها نحو تعميق العلاقة بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن شكره وتقديره لـما قدمته المتحدثة السابقة فاطمة باعشن من جهود، متمنيًا لها التوفيق في مساعيها القادمة.

ومن جهته، عبّر المتحدث فهد ناظر عن خالص شكره وامتنانه للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، راجيًا الله العلي القدير أن يعينه على حمل الأمانة، وأن يوفقه في العمل مع فريق السفارة لخدمة مصالح السعودية.

ويحمل المتحدث فهد ناظر درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سانت جونز في ولاية نيويورك، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نيويورك، وسبق أن عمل مستشارًا لسفارة السعودية في واشنطن، وهو باحث وزميل في المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأمريكية.