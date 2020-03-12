رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: ما ينجح مع الإرهاب لا يصلح لـ"كورونا"

"رينزي" نصح 4 دول أوروبية: لا تكرروا خطأ روما ولا تضيعوا الوقت

دعا رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، الشركاء والأصدقاء في أوروبا وأمريكا إلى عدم الانجراف وراء شعارات الصمود في وجه فيروس "كورونا"، والذهاب إلى المناطق العامة، مؤكداً أن مثل هذه الشعارات جيدة عقب هجمات إرهابية، ولكن ليس في مواجهة الفيروس.

وأضاف "رينزي" في مقابلة تليفزيونية على شبكة CNN: "المشكلة أننا نعيش في وضع عالمي، ولهذا طلبي هو أرجوكم، لأصدقائي بكل الدول الأوروبية، وبشكل واضح أيضاً للأمريكيين، أرجوكم لا تكرروا الخطأ ذاته في تقدير الخطر؛ لأن العديد من الأشخاص على سبيل المثال قرروا بما في ذلك في فرنسا الأسبوع الماضي أو في المملكة المتحدة أو ألمانيا بالذهاب إلى المسارح أو المتاحف؛ لأن ردّة فعلهم كانت "لا تخافوا هيا لنذهب إلى المسارح".. هذا رد فعل جيد عندما يكون هناك هجوم إرهابي لإظهار الصمود."

وتابع قائلاً: "لكن عندما يكون هناك فيروس علينا تجنّب البقاء في المناطق العامة، وعليه لا تضيعوا الوقت، إيطاليا أضاعت الوقت وهذا كان خطأ، أرجوكم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا عليكم حتماً تجنب خطر إضاعة الوقت".

يُذكر أن انتشار فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا أدى إلى مقتل 631 شخصاً، حتى مساء الأربعاء، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض أكثر من 10 آلاف شخص، مسجلة أعلى معدلات الإصابة المرض بعد الصين التي بدأ فيها تفشي المرض في ديسمبر الماضي 2019.