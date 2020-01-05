في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"

يعطي الأولوية لحماية قواته وقواعده

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إيران

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05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 07:15 PM

يعطي الأولوية لحماية قواته وقواعده

في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.

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التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إيران

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