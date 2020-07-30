"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 يوليو 2020، تسجيل 2629 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 231,198 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1629 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 274,219 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,842 حالة وفاة "رحمهم الله".
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 يوليو 2020، تسجيل 2629 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 231,198 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1629 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 274,219 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,842 حالة وفاة "رحمهم الله".