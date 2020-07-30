"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 يوليو 2020، تسجيل 2629 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 231,198 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1629 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 274,219 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,842 حالة وفاة "رحمهم الله".