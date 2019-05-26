بقرار وزير الثقافة.. "المحارب"رئيسًا تنفيذيًا للدار السعودية للنشر والتوزيع

لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية

عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، سعد بن محارب المحارب رئيسًا تنفيذيًا للدار السعودية للنشر والتوزيع التي سبق أن أعلن الوزير تأسيسها لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية.

ويأتي قرار وزير الثقافة بتعيين المحارب رئيسًا تنفيذيًا للدار، بعد تعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الأدب والترجمة والنشر، لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المحلية في العمل على تطوير قطاع الإنتاج الإبداعي والثقافي والأدبي في المملكة في ظل توجهات واستراتيجية الوزارة المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.

ويعد سعد بن محارب المحارب من الكفاءات السعودية التي عملت في مجال الثقافة والصحافة، كما تولى سابقًا إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب.

وتهدف الدار السعودية إلى إزالة العوائق التي كانت تحول سابقًا بين المؤلف السعودي وبين الجمهور، وستخدم الثقافة السعودية بدرجة أساسية من حيث الاهتمام بالكتاب السعودي الحديث والقديم وطباعته وتوزيعه، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المبدعين السعوديين في كل المجالات الإبداعية ومن خلال كل مسارات الدعم الممكنة.