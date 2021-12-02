"موسم الرياض" يستقبل 4.5 مليون زائر خلال شهر.. ويوفر 122 ألف وظيفة

آل الشيخ: حضر الفعاليات 163 ألف شخص من الخليج و145 ألفًا من دول العالم

حقَّق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.

وتفصيلاً، تأتي الأرقام التي حققها الموسم خلال الفترة الماضية، وفقًا لما نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على حسابه في "تويتر"، موضحة أن عدد الحضور توزع بين 3.6 مليون زائر من مدينة الرياض، و620 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد القادمين للموسم من دول الخليج أكثر من 163 ألف شخص، فيما فاق عدد الزوار القادمين من مختلف دول العالم 145 ألف زائر.

وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه العالية في مختلف المجالات؛ إذ فاق توقعات جميع المتفائلين؛ إذ بلغ عدد التأشيرات السياحية أكثر من 40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف أنحاء العالم، وتصدرت هذه الدول كل من: بريطانيا بأكثر من 9.2 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما فرنسا بـ 3.3 ألف شخص، وكندا بـ 2.9 ألف زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها نحو 2.3 ألف زائر.

وكان موسم الرياض 2021، الذي يعد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، قد انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، هي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلوها وقرية زمان.

واشتمل موسم الرياض 2021 على أكثر من 7500 فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

وعرض في الموسم أكثر من 18 مسرحية عربية، وأكثر من 6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب حفلات غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة، فيما يستضيف مباراتين عالميتين، إلى جانب استضافته مباريات WWE.