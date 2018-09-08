بعد 7 ساعات من نشر "سبق" خبر اختفائه فجراً.. العثور على "مسن الشفا"

سلمه أحد الأشخاص لشرطة الديرة بالرياض وذووه يشكرون الصحيفة وقراءها

عبّر ذوو مفقود حي الشفا بالرياض عن عظيم شكرهم وامتنانهم لـ"سبق" وقرائها في تفاعلهم للبحث عن مفقودهم، والذي عثر عليه أحد الأشخاص وقام بتسليمه لمركز شرطة الديرة، والتي بدورها تواصلت مع ذويه وسلّمتهم والدهم وهو بصحة جيدة.

وكان المفقود قد خرج من منزل ذويه بعد صلاة الفجر من يوم أمس الجمعة، وعُثر عليه في أقل من 7 ساعات من نشر "سبق" مناشدة ذويه بالبحث عنه بعنوان "عند أذان الفجر.. خرج هذا المسنّ التسعيني ولم يعد لمنزله بالرياض.. وذووه يناشدون".