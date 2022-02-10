"أمين الطائف" يتفقد سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري بمنتزه الملك عبدالله

اطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية

تفقدَ أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي رفقة عدد من المختصين، سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري بمنتزه الملك عبدالله .

واطلع القثامي على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية، حاثًا كافة العاملين بالغرفة على بذل المزيد من الجهود من حيث الرصد والوقوف على المواقع التي تشهد تشوهات بصرية والعمل على إزالتها، كذلك التعامل مع البلاغات الواردة ومباشرتها .