"بن جلوي" يترأس ورشة عمل دورة ألعاب الفنون القتالية 2023

رأس الأمين العام للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 الأمير فهد بن جلوي ورشة العمل التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، للاتحادات الدولية والوطنية المشاركة بالدورة، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي ونائب رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية (GAISF) ستيفن فوكس، وعدد من مسؤولي الرياضة السعودية.

وناقشت ورشة العمل وبحضور مندوبي الاتحادات الدولية للألعاب الـ15، الاستعدادات والتجهيزات، من حيث المنشآت المستضيفة للألعاب، وكذلك الدعم اللوجيستي والخدمات المقدمة خلال فترة إقامة الحدث الكبير عام 2023م.

وأكد الأمير فهد بن جلوي أن هذه الورشة تأتي في إطار الاستعدادات والتجهيزات لإقامة الدورة وإظهارها بالشكل الناجح في ظل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، مشيراً إلى أنهم بدأوا الاستعدادات لهذه الاستضافة منذ إعلان منح الرياض حق استضافة هذا الحدث العالمي، والذي يتطلعون من خلاله لتقديم صورة مميزة عن التنظيم الرياضي السعودي للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

وكان رؤساء وممثلو الاتحادات الدولية قد قاموا صباح اليوم بجولة على المنشآت والمرافق المستضيفة لفعاليات الدورة، حيث قاموا بزيارة لجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود وصالة رعاية الشباب بالرياض التي ستستضيف حفل الافتتاح والختام، وأبدوا من خلالها إعجابهم بما شاهدوه من إمكانيات رائعة تجعلهم واثقين من نجاح هذا الحدث العالمي قبل إقامته.

يذكر أن الرياض قد كسبت حق استضافة الألعاب أواخر مايو الماضي بموجب عقد تم توقيعه بين وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والسيد ستيفان فوكس.

وتضم الدورة ألعاب: الآيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.