برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية لـ"100 ألف" شخص بالأفلاج

قدمتها جمعية بهاء لمكافحة التدخين في المحافظة خلال ثلاث سنوات

قدمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، برامج توعوية وثقافية وعلاجية ودراسات وأبحاثًا، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.



وأسهمت الجمعية منذ تأسيسها في علاج وإقلاع 1670 مدخنًا؛ من خلال تخصيص عيادة صحية ذات طابع خاص يحفظ للمراجع الخصوصية التامة في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية؛ من خلال باب سري يتيح لمَن يرغب في العلاج الدخول إلى الجمعية من خلاله، وبشكل سري، وتعمل للمراجع جلسات واستشارات وعلاج عبر فريق متخصّص.



وأظهرت إحصائية لجمعية بهاء خلال العام الماضي "2019"، تزايد المراجعين بعد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في المدارس والمرافق العامة، كما أظهرت تزايد المراجعين في شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك بعد تداول عبارة "الدخان المغشوش" والضجة الإعلامية المصاحبة له.



وتضمنت جهود بهاء في نشر برامج التوعية والتثقيف عن التبغ وأضراره الصحية والمادية على الفرد، توفير عيادة متنقلة تقدم إرشادات توعوية وتثقيفية وعلاجية؛ حيث حظيت تلك الجهود من جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج بتكريم من وزارة الصحة.