التقرير السنوي لـ"الأطفال المعاقين": الإيرادات من التبرعات النقدية 14%

استمرار حملة (1=11) للتعريف بمراكزها وبأهمية خدماتها

تُواصل جمعية الأطفال المعوقين للتعريف بضخامة العمل الذي تقوم به وتبذل جهودها لحشد الدعم في هذا الشهر الكريم لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها للأطفال من خلال مراكزها عبر حملة (1=11)؛ حيث تقوم بعمل ميداني من خلال أركان إعلامية ونشاطات للتواصل مع المجتمع.

وتضمنت رسالة الجمعية استعراض أرقام الخدمات المقدمة ومجمل ما تم العام الماضي في برامج العلاج والتأهيل والتعليم؛ حيث وصلت 490 ألف خدمة، بين جلسة تأهيلية وحصة تعليمية.

وأوضح التقرير السنوي للجمعية أن نسبة الإيرادات من التبرعات النقدية المباشرة تمثل 14%، والتبرعات عبر الرسائل النصية 8%، والزكاة 5%، والأنشطة والرعايات 10%، والعضوية 1%، وعائد الإيجارات الاستثمارية والوقفية 39%، والإعانة الحكومية 1%.

وتعتبر الإيرادات من الأوقاف والاستثمارات الرافد المالي الرئيس لميزانية التشغيل للجمعية وتمثل 39٪؛ حيث تبنّى مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من 25 عاماً استراتيجية الأوقاف والاستثمار لتنمية الموارد المالية لضمان استدامة خدمات الأطفال والمراكز، ويعتبر مشروع "خير مكة" والمشاريع الأخرى المتزامنة مع مرحلة مهمة في النهج الاستثماري الخيري لتصل الإيرادات إلى ما يقارب 60% خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع سياسة ترشيد مالي.

يذكر أن بعض الجمعيات الخيرية تعاني من انخفاض في إيرادات التشغيل السنوي بنسب متفاوتة؛ وهو ما سيربك الخطط التنموية والخدمات التي تقوم بها، خاصة جمعيات التأهيل والتمكين، ومن أهمها الجمعية التي شرفت بتمكين الآلاف من الأطفال المعوقين للاندماج في الحياة العامة على مدى السنوات الماضية.