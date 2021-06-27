"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع ووادي الفرع

تؤدي إلى تدني الرؤية.. الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي ينبع ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.