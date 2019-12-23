سجون الباحة تنظم حفلاً لـ 38 من نزلائها

بمناسبة إقلاعهم عن التدخين

نظمت سجون منطقة الباحة، حفلاً لتكريم النزلاء المقلعين عن التدخين، بمقر إدارة السجن العام بالباحة، برعاية مدير سجون المنطقة، العقيد فايز بن مبارك الأحمري، بالتعاون مع جمعية "البر" الخيرية بالباحة.

بدأ الحفل الخطابي، بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون الباحة، العقيد "الأحمري"، كلمة رحب فيها بالضيوف، وقال إن المديرية العامة للسجون، تسعى دائمًا لاستحداث برامج إصلاحية نوعية تعنى بتأهيل النزلاء وما يعود عليهم بالنفع وأسرهم.

كما هنأ النزلاء المقلعين عن التدخين والبالغ عددهم 38 نزيلاً، وحثهم على الاجتهاد، واغتنام الفرص المتاحة لهم واستغلال فترة قضاء محكومياتهم بما يعود عليهم بالنفع.

عقب ذلك انطلق الحفل الثقافي والذي تنوعت فقراته بين القصائد الشعرية، والأناشيد، والعروض المرئية، والفلكلور الشعبي.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بالمنطقة، الدكتور صالح بن عباس، كلمة شكر فيها سجون منطقة الباحة على تعاونهم، وتفعيلهم للشراكة المجتمعية، التي أتت ثمارها بتقديم مثل هذه البرامج النافعة للنزلاء. كما هنأ النزلاء المقلعين عن التدخين، وتمنى لهم حياة طيبة وفرجًا قريبًا، بإذن الله.

وأشاد مستشار مدير جامعة الباحة، الدكتور حزام بن سعد الغامدي، بما تقدمه المديرية العامة للسجون، من برامج منوعة، ومفيدة للنزلاء، أثمرت -ولله الحمد - بخروج الكثير منهم أعضاء صالحين نافعين لدينهم، وأسرهم، ووطنهم.

وكرّم مدير سجون منطقة الباحة، المشاركين بالحفل والرعاة.

حضر الحفل نائب رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالباحة، الشيخ محمد بن غنام، ومدير إدارة السجن العام، المقدم سهيل بن عبد الله آل داود، وعدد من المسؤولين في المنطقة.