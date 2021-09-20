تحدّت وتركت بصمتها في "الخضار المقطع".. شاهد قصة كفاح لفتاة سعودية

من فرع صغير بحي الملز تطوّر عملها حتى باتت تمتلك مشروعها الخاص

قصة كفاح فتاة سعودية.. "ريم الناصر"؛ بدأت عام 2018 بفرع صغير في حي الملز، وتطوّر عملها حتى باتت تمتلك مشروعها الخاص لبيع الخضراوات والفواكه، وافتتحت فرعها الثاني بالروضة.

وفي التفاصيل، تقول "ريم"، إن مجال عملها يتمثل في بيع الخضراوات والفواكه الجاهزة والمقطعة، بجانب توصيل المغلفات للمنازل عن طريق التطبيقات بأسعار منافسة.

وأضافت: "السوق كان يحتاج إلى هذا المجال مع كثرة الموظفات من النساء"، مشيرة إلى أنها واجهت عدة صعوبات، أهمها توافر ترخيص هذا النشاط.