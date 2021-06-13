"الصحة": تسجيل 1017 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1133 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 465797 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1133 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 448093 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10132 والحالات الحرجة 1575 حالة.