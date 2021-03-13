شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

حجبت الرؤية وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت

اجتاحت عاصفة رملية مساء البارحة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة.



وشملت العاصفة الرملية كل من: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت.