سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910

أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (97) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في #السلطنة (910) حالات وعدد الوفيات (4).

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:33 AM

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910

سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (97) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في #السلطنة (910) حالات وعدد الوفيات (4).

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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