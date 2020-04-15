سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910

أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (97) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في #السلطنة (910) حالات وعدد الوفيات (4).

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.