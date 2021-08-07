"الأرصاد" ينبّه لأمطار رعدية على محافظات بمكة و"المدني" يرسل تحذيراته

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة، ومنها "الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان" مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.