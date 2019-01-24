"الأرصاد" تكشف عن خارطة حالة التقلبات: تضرب مناطق عدة

تبدأ السبت وتنتهي الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي: