"الأرصاد" تكشف عن خارطة حالة التقلبات: تضرب مناطق عدة

كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.
وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي:
تبدأ السبت وتنتهي الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
كشفت هيئة الأرصاد عن خارطة حالة التقلبات الجوية التي ستضرب بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم السبت القادم.
وقالت الهيئة: تستمر الحالة إلى يوم الثلاثاء وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
ونشرت الهيئة جدولاً يحدد الحالات المناخية والمناطق المتأثرة كالتالي: