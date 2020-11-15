بريطانيا تسجّل 462 حالة وفاة بكورونا و26860 إصابة

إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و344 ألف شخص

سجّلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و344 ألف حالة.