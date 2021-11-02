"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار

في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستأنف غداً الأربعاء منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، فيما تتواصل مباريات الجولة يوم الخميس بـ 4 لقاءات, وتختتم الجولة يوم الجمعة بلقاءين أبرزهما قمة الشباب والنصر.

وتفتتح الجولة الـ 11 منافساتها بمواجهة الرائد والطائي، إذ يطمح الرائد إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الطائي لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط, ويحتل الرائد المركز الـ 6 في جدول الترتيب. برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط.



من جهته يستضيف الأهلي نظيره الباطن على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ثاني اللقاءات.

ويدخل الأهلي المباراة سعياً للفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة رقم 15، إذ يحتل المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة, فيما يحتل الباطن المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط.



باقي مباريات الجولة تستكمل، الخميس المقبل، بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف الهلال ضمك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, وأبها ضيفاً على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، ويستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر, ويحل الفتح ضيفاً على الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة القادم، عندما يستضيف الشباب نظيره النصر في قمة مباريات الجولة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بينما يحل الحزم ضيفاً على الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.