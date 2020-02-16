"التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة" يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، بأن الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" العاملة ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية، ضبطت أكثر من 240 كيلوجرامًا من الأمفيتامين والهيروين، تُقدّر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي، كانت على متن زورق في شمال بحر العرب.



وذكرت القيادة، عبر حساب شؤون أمنية إقليمية التابع لها في "تويتر"؛ أن عائدات تلك المخدرات غالبًا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدّد استقرار وأمن المنطقة، دون أن توضح مصدرها.