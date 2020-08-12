أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية

بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.



وكانت الأمانة وبلدياتها استعادت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.