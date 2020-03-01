لمنع "كورونا".. "المالكي" يطالب بمحجر صحي لعزل المتسللين بالمناطق الحدودية

نظرًا لأعدادهم المتزايدة.. وشدَّد على تعزيز التوعية بالمدارس وبين المرابطين

طالب المواطن "زاهر بن حسين المالكي" بإنشاء محجر صحي لعزل المجهولين المتسللين للسعودية نظرًا لأعدادهم المتزايدة؛ وذلك بعد الجهود الأمنية، والقبض على العشرات منهم بشكل يومي، واحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قال "المالكي": "‏مع الإجراءات المشددة التي تقوم بها ‎السعودية لمنع وصول وباء كورونا الجديد، وجميعنا يعلم أن الجهات الأمنية تقوم بجهود مثالية بالقبض على عشرات المهربين والمتسللين في المناطق الحدودية، والقادمين من ‎اليمن، وقد يكون بعضهم مصابًا بمرض (كورونا)، فإنه يجب إنشاء محجر صحي لعزل جميع المتسللين للأراضي السعودية، والكشف عليهم ‏قبل نقلهم إلى السجون ودور الترحيل والمستشفيات الحكومية".

وشدَّد "المالكي" على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات الحدودية، وداخل القرى الحدودية، وذلك عبر دعم المراكز الصحية، وتعزيز التوعية داخل المدارس، وبين المرابطين على الحدود. ويزيد أهمية ذلك بعد تفشي الفيروس في ‎إيران ودول الخليج.