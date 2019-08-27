"مسار" يقدّم دورة "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي"

لمدة يومين بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في جامعات عدة

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار"، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، برنامجاً تدريبياً بعنوان "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي".

بدأ البرنامج، صباح اليوم الإثنين، ويستمر لمدة يومين، بحضور عددٍ من مسؤولي الجودة والاعتماد في عددٍ من الجامعات وجهات التدريب، والمختصين في هذا المجال، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لدمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية من خلال أساليب متنوعة تسهم في تزويد المتدربين بتلك المهارات.

وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار: نؤكّد أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، التي يشارك في تقديمها خبراء محليون ودوليون، لتمكين المختصين في الجامعات وجهات التدريب من دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الجهات مما يساعد الخريجين على النجاح في سوق العمل.