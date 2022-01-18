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"العجلان" أكد على دعم القيادة لعلاقات البلدين وعمل "الغرف التجارية" على تنميتها

رئيس اتحاد الغرف عن زيارة "مون جيه": كوريا إحدى أكبر شركاء المملكة التجاريين

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أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن كوريا تمثل إحدى أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.



وقال "العجلان" بمناسبة زيارة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا للمملكة: "توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تدعم تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة بما يحقق المصلحة المشتركة، ويعزز أواصر الصداقة، ويدفع نحو الارتقاء في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".



وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تطوير مستويات التعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والكوري، حيث يعد جزءاً أصيلاً في العلاقات السعودية الكورية المتميزة، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها بشكل مستمر سواء على المستوى التجاري أو المستوى الاستثماري.



وبين أن مجلس الأعمال السعودي الكوري في اتحاد الغرف التجارية السعودية يقوم بدور ريادي في رفع إسهام قطاعي الأعمال بالبلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وتمشياً مع رغبة القيادة في البلدين الصديقين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والكوري نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة.



وأكد "العجلان"، أن العلاقة القوية بين البلدين لها دور محوري في تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية 2030، خاصة وأنها تدعم القدرات التنافسية وتعزز من الكفاءة الاقتصادية للبلدين كونهما عضوًا في مجموعة العشرين، إذ تمثل الرؤية خريطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، خاصة في تطوير القدرات التنافسية لقطاعي الأعمال بالبلدين.