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مسؤولون وموظفون وعدد من الأهالي شاركوا في الحملة

محافظ يدمة يدشن حملة التبرع بالدم بمقر "بر يدمة"

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دشن محافظ محافظة يدمة أحمد الخالدي حملة التبرع بالدم بمقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى يدمة العام، وبحضور مدير المستشفى ماجد آل فطيح.

وقد توافد عددٌ من المسؤولين والموظفين والأهالي للمشاركة في الحملة، والتبرع بالدم.

وقدم المدير التنفيذي لجمعية البر عبيد آل رشيد شكره وتقديره لمحافظ يدمة على تدشينه للحملة، ولمدير مستشفى يدمة على دعمهم وتعاونهم في تدشين هذه المبادرة.