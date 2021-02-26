"الجمارك" تضبط 1,370 زجاجة مشروبات كحولية بالدمام

تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.
وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.الجمارك السعودية
كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد
تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.
وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.