"الجمارك" تضبط 1,370 زجاجة مشروبات كحولية بالدمام

كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد

تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.

وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.